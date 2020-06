Calciomercato Milan – Novità sul futuro di Tsadjout: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – È tutto da scrivere il futuro di Frank Tsadjout, classe 1999, attaccante italiano, di origini camerunensi, che, nella stagione 2018-2019, è stato il bomber del Milan Primavera di Federico Giunti con 10 gol e 3 assist in 20 gare del Campionato Primavera 1.

In questa stagione Tsadjout, sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2020, ha giocato in Belgio, con la formula del prestito secco, nella fila dello Charleroi, compagine della Jupiler Pro League: Tsadjout ha collezionato 10 presenze ed un gol, ma soltanto 54′ complessivi sul terreno di gioco.

Nonostante questo, secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, sono in corso dei contatti tra Milan e Charleroi per il rinnovo del prestito del giovane centravanti anche per la stagione 2020-2021. Prima, però, Tsadjout dovrebbe prolungare il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Sullo sfondo, per Tsadjout, restano gli interessamenti del Le Havre (Ligue 2 francese) e Cittadella (Serie B italiana).