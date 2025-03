Calciomercato Milan, novità sul futuro di Florenzi. Ecco le ultime

Nuovo contratto

Il Milan, infatti, potrebbe decidere di rinnovare il suo contratto per almeno un altro anno ma a cifre minori. Florenzi, attualmente, percepisce uno stipendio di 3 milioni di euro e, sempre secondo Tuttosport, verso il mese di aprile potrebbe esserci un incontro con il suo entourage. La sua presenza non sarebbe importante solo per le liste, ma anche per lo spogliatoio. Il classe '91 è uno dei leader del gruppo rossonero e la sua esperienza può ancora fare la differenza. Insomma, tra non molto scopriremo se Florenzi sarà ancora un calciatore del Milan.