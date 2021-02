Calciomercato Milan – Novità importanti su Thauvin / News

Le ultime di mercato per il Milan: novità su Thauvin

Sempre più vicino l’accordo tra il Milan e Florian Thauvin. L’esterno francese classe 1993 è in scadenza di contratto con il Marsiglia e ha deciso di non rinnovare. Il club rossonero è quello più interessato e il giocatore ha già detto chiaramente che gradirebbe molto la destinazione. La trattativa, dunque, è aperta e prosegue per il meglio. Paolo Maldini ha già fatto recapitare un’offerta importante, cercando di battere la concorrenza di alcuni club inglesi e spagnoli. Il Milan ha offerto un quadriennale da 2,8 milioni a stagione e manca veramente poco per l’ok definitivo, che potrebbe arrivare a breve. L’unico problema sono le commissioni da corrispondere agli agenti, che il Milan vorrebbe non pagare troppo.

