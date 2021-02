Calciomercato Milan – Thauvin, c’è un ultimo nodo da sciogliere | News

Thauvin, l’ultimo ostacolo: le ultime sul calciomercato Milan

Come viene riportato da Tuttosport, Il Milan è in contatto da diversi mesi con l’agente di Florian Thauvin. Il francese ha già scelto da tempo di non rinnovare il suo contratto con l’Olympique Marsiglia, in scadenza nel giugno 2021, e dunque ha ricevuto diverse proposte interessanti. Quella che lo intriga di più è proprio quella rossonera: Thauvin sarebbe anche disposto ad abbassare la sua richiesta iniziale di 3,5 milioni di euro. Con un calciomercato pesantemente condizionato dal coronavirus, i parametri zero giocano un ruolo decisivo per rafforzare le proprie rose senza appesantire il bilancio.

Il nodo, però, è sempre quello relativo alle commissioni. Anche l’agente di Thauvin, infatti, punta a dei compensi personali più alti, cosa che frena il Milan. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che comunque potrebbe dare un grande contributo alla squadra di Pioli dal punto di vista tecnico. Calciomercato Milan: non solo Thauvin. Si seguono due talenti provenienti dalla Bundesliga. VAI ALLA NOTIZIA>>>