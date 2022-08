Calciomercato Milan – C’è il Nottingham Forest su Bakayoko: il punto

Tiémoué Bakayoko può lasciare il Milan in questo calciomercato estivo. Il Nottingham Forest, neo-promosso in Premier League, punta su di lui

Daniele Triolo

Tiémoué Bakayoko può lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato e cedere il proprio posto in squadra, alla corte di Stefano Pioli, ad uno tra Raphael Onyedika del Midtjylland e Jean Onana del Bordeaux. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Calciomercato Milan, Bakayoko non rientra nel progetto e può andare via

Bakayoko, dunque, non rimarrebbe al Milan per il secondo anno di prestito previsto dall'accordo in essere con il Chelsea. Ma dove potrebbe finire il centrocampista francese, classe 1994, ex anche di Monaco e Napoli? La 'rosea' ha rivelato come, per il numero 14 del Diavolo, si sia mosso il Nottingham Forest, neo-promosso nella Premier League inglese.

Non è un problema convincere il Chelsea a spedire il giocatore al Forest. La questione centrale, secondo il quotidiano sportivo nazionale, è il rapporto con Bakayoko. Un po' perché il centrocampista transalpino deve accettare la destinazione, un po' perché c'è un ingaggio pesante da dover gestire in questa situazione.

I prossimi giorni, dunque, diranno se Bakayoko lascerà il Milan per tornare in Premier League, lasciando spazio a un nuovo ingresso nell'organico rossonero. Difesa, pronto un gran colpo per il Milan? Le ultime news di mercato >>>