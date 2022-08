Calciomercato Milan – Nottingham Forest su Bakayoko, ma può restare

Che fine farà Tiémoué Bakayoko in questo calciomercato estivo? Il Milan potrebbe cederlo al Nottingham Forest, ma tutto è possibile

Tiémoué Bakayoko potrebbe lasciare il Milan nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, visto che non rientra nel progetto tecnico rossonero. Ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non è da escludere neanche che il centrocampista francese, classe 1994, resti alla corte di mister Stefano Pioli.