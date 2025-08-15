Calciomercato Milan, Nottingham: assalto a Musah? I rossoneri chiedono ...

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Musah potrebbe essere ceduto al Nottingham Forest? Secondo 'Tuttosport' sarebbe pronto l'assalto. Le ultime novità
Emiliano Guadagnoli
Yunus Musah potrebbe restare al Milan: il centrocampista rossonero sarebbe molto gradito da Massimiliano Allegri. Per cederlo i rossoneri potrebbero chiedere tanti soldi e un investimento importante. Per questo non è da escludere un possibile tentativo da club di Premier League, un po' come successo con Thiaw e il Newcastle. Ecco le ultime novità sul centrocampista.

In uscita, secondo 'Tuttosport', il Nottingham Forest sarebbe pronto a sferrare l’assalto per Musah: il Milan vorrebbe circa 30 milioni per cederlo. Si potrebbe trattare. Sempre dalla Premier League arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda Okafor: lo svizzero sarebbe richiesto dal Leeds; mentre sarebbero in stand-by i contatti col Fulham per Chukwueze. 

Cessioni anche per Magni e Coubis: il primo sarebbe diretto in prestito al Cesena; mentre il secondo piacerebbe ad Avellino, Samp, Cluj e KS Cracovia. 

