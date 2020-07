Calciomercato Milan – Notizia clamorosa su Romagnoli e Atletico Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Alessio Romagnoli ormai da diversi anni è un punto fermo della difesa rossonera. Anche in periodi negativi per il Milan, il difensore si è sempre distinto in positivo. Ed inevitabilmente gli interessi di diversi top club europei non si sono fatti attendere.

La notizia riportata dai colleghi spagnoli di ‘Don Balon’ ha del clamoroso: “Alessio Romagnoli all’Atletico Madrid, firmerà la settimana prossima”. Già da qualche giorno si parla dell’interesse dei Colchoneros per il capitano del Milan, ma da qui a scrivere che firmerà la prossima settimana, è probabilmente esagerato.

Il sito sportivo spagnolo nello specifico scrive che la trattativa tra Milan e Atletico Madrid procede bene grazie agli ottimi rapporti di Andrea Berta (una sorta di manager del club madrileno) con i rossoneri. Ricordiamo che il contratto di Romagnoli con il Milan è in scadenza nel giugno 2022, e presto ci si siederà al tavolo per discutere di un eventuale rinnovo. Una situazione comunque ingarbugliata, visto il prossimo cambio di allenatore (e dirigente) per la prossima stagione, con Ralf Rangnick pronto a subentrare.

Ripetiamo che scrivere che firmerà la prossima settimana per l’Atletico Madrid, appare alquanto improbabile. Soprattutto perché una cessione da parte di questa dirigenza, con Rangnick pronto a subentrare, sarebbe clamorosa.

In questi anni Romagnoli ha dimostrato fedeltà e soprattutto rispetto per il Milan, rinnovando durante la fine della gestione cinese, nel momento di maggior incertezza sul futuro dei rossoneri. E siamo certi che anche questa volta Romagnoli si comporterà con rispetto verso tifosi e club che lo hanno sempre tratto con altrettanto rispetto. Dunque ci dissociamo da quanto scritto da ‘Don Balon’ sul presunto trasferimento (con firma addirittura) di Romagnoli all’Atletico Madrid.

