Calciomercato Milan, non tramonta la pista Vlahovic: il punto

Ecco perché l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, nelle prossime ore, avranno nuovi contatti con il Manchester United e con Hojlund per capire quanto reale margine ci sia per chiudere la trattativa in tempi brevi. Altrimenti si andrà verso altri lidi. Sui quali per altro il Milan si è già mosso da tempo.