Calciomercato Milan, Allegri e Tare ancora su Vlahovic: due grandi ostacoli

Calciomercato Milan, non tramonta la pista Vlahovic: il punto
Dusan Vlahovic dalla Juventus al Milan in questa finestra di calciomercato? Il club rossonero lavora, parallelamente, anche a questa opzione
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Milan, sulla ricerca dell'attaccante da regalare a Massimiliano Allegri per questa stagione. Come noto, il Diavolo è in trattativa con il Manchester United per Rasmus Hojlund, ma i negoziati sono difficili, per vari motivi. In primis, il ragazzo accetterebbe il trasferimento in rossonero soltanto se con adeguate garanzie di conferma per il futuro.

Calciomercato Milan, Hojlund non andrà per le lunghe

Le richieste dei 'Red Devils', poi, sono abbastanza onerose. In più, c'è la concorrenza del Napoli che, sapendo di restare senza Romelu Lukaku per vari mesi, si è messo sulle tracce del danese classe 2003 ex Atalanta. Il Milan, secondo il 'CorSport', non prolungherà più di tanto i discorsi per Hojlund. I tempi sono stretti e un attaccante al Diavolo serve ora, prima delle battute finali del calciomercato estivo.

Ecco perché l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare, nelle prossime ore, avranno nuovi contatti con il Manchester United e con Hojlund per capire quanto reale margine ci sia per chiudere la trattativa in tempi brevi.  Altrimenti si andrà verso altri lidi. Sui quali per altro il Milan si è già mosso da tempo.

Vlahovic mai tramontato nelle preferenze di Allegri

L'altro preferito è Dusan Vlahovic, serbo classe 2000, mai tramontato nelle preferenze di Allegri e nella lista di Tare. Anche in questo caso, però, serve un'importante opera di mediazione: il Milan spera che la Juventus abbassi la richiesta di 35 milioni di euro per il suo cartellino e che il giocatore accetti di dimezzarsi lo stipendio per trasferirsi in rossonero.

Lo scenario non è semplice. Restano in piedi anche piste estere. Proposto al Milan, di recente, Conrad Harder, classe 2005, danese dello Sporting Lisbona. Ma c'è anche Alexander Sørloth, classe 1995, norvegese dell'Atlético Madrid. Per Nicolas Jackson, senegalese del 2001 del Chelsea, le cifre restano al momento troppo elevate.

