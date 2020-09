Calciomercato Milan – Non tornerà! Ecco dove andrà

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan secondo molti era interessato a riportare a casa Matteo Pessina, centrocampista classe 1997. Ha disputato l’ultima stagione con la maglia dell’Hellas Verona, ora è tornato all’Atalanta che ne detiene il cartellino. Il club nerazzuro spera di guadagnare un cifra importante dalla sua cessione, ma la valutazione è decisamente eccessiva. Anche perché finora è giocato una sola stagione ad alti livelli e in una piccola piazza come Verona. Le pressioni di certi ambienti non sono sostenibili per tutti, anzi.

Pessina, c’è di nuovo l’Hellas

Proprio l’Hellas lavora al ritorno di Pessina. In settimana ha fissato un appuntamento con l’Atalanta. C’è Maurizio Setti che lavora al prestito con diritto di riscatto. Non c’è accordo sulle cifre, che sono ancora da limare, ma i gialloblù credono di poter chiudere.

Calciomercato Milan: ai rossoneri il 50%

Ipotizzando un ridimensionamento anche delle cifre oltre che della destinazione di Pessina, si può pensare a un riscatto intorno ai 12 milioni. Ricordiamo che ai rossoneri era stato accostato soprattutto perché avendo diritto al 50% della futura rivendita avrebbe potuto prenderlo a metà prezzo. Dunque, in caso di riscatto successivo da parte dell’Hellas, ai rossoneri potrebbero andare circa 6 milioni, che fanno sempre comodo.

