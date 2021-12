Calciomercato Milan – Non solo i rossoneri su Mattias Svanberg | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan continua a tenere d'occhio Svanberg, ma non è l'unico club interessato al centrocampista

Il Milan è da diverso tempo sulle tracce di Mattias Svanberg, talentuoso centrocampista che sta facendo tanto bene al Bologna. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il contratto del calciatore svedese con il club rossoblù scadrà nel 2023. Ciò sta attirando l'attenzione di diversi club tra cui il Milan, appunto, ma pare che non ci siano solo i rossoneri sul classe 1999. Anche l'Inter è interessata a Svanberg, complice il rinnovo di Marcelo Brozovic che non è ancora arrivato, così come sono interessati diversi club della Premier League come il Manchester City e Tottenham. In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro, è atteso nei prossimi giorni a Bolognal'agente di Svanberg per fare il punto sul rinnovo o per valutare possibili scenari in uscita. Vice Theo, ecco il profilo individuato dal Milan per il mercato estivo >>>