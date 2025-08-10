Calciomercato Milan, non solo Hojlund: 3 opportunità in uscita dallo United

Come sottolinea Tuttomercatoweb, oltre all’attaccante danese Rasmus Hojlund , il Manchester United ha diversi profili interessanti in uscita che potrebbero rappresentare ottime opportunità di mercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Tutti e tre i nomi riguardano il reparto avanzato, in particolare le fasce.

Calciomercato, ecco i nomi in uscita dal Manchester United che potrebbero fare al caso del Milan

I nomi in questione sono Jadon Sancho, accostato anche a Inter e Juventus, ma al momento in pole position c’è il Borussia Dortmund che vorrebbe riportarlo con sé. Alejandro Garnacho, cercato in passato anche dal Napoli e ora fortemente accostato al Chelsea; infine Antony, reduce da un buon finale di stagione con la maglia del Betis Siviglia. Profili complicati sia per ingaggio sia per la concorrenza di altre squadre.