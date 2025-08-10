Calciomercato Milan, non solo Hojlund: 3 opportunità in uscita dallo United

Calciomercato Milan: oltre a Hojlund, spuntano altre occasioni interessanti in uscita dal Manchester United per rinforzare la rosa di Allegri
Come sottolinea Tuttomercatoweb, oltre all’attaccante danese Rasmus Hojlund, il Manchester United ha diversi profili interessanti in uscita che potrebbero rappresentare ottime opportunità di mercato per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Tutti e tre i nomi riguardano il reparto avanzato, in particolare le fasce.
Calciomercato, ecco i nomi in uscita dal Manchester United che potrebbero fare al caso del Milan
I nomi in questione sono Jadon Sancho, accostato anche a Inter e Juventus, ma al momento in pole position c’è il Borussia Dortmund che vorrebbe riportarlo con sé. Alejandro Garnacho, cercato in passato anche dal Napoli e ora fortemente accostato al Chelsea; infine Antony, reduce da un buon finale di stagione con la maglia del Betis Siviglia. Profili complicati sia per ingaggio sia per la concorrenza di altre squadre.