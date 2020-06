Calciomercato Milan – Non solo Florentino, piace un altro talento del Benfica

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan non ha mai nascosto il suo interesse per Florentino Luis, centrocampista classe 1999 del Benfica. Dopo un tentativo non andato a buon fine a gennaio, i rossoneri stanno lavorando per portarlo in Italia in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce ‘A Bola’, però, il Diavolo guarda in casa Benfica anche per un altro giovane talento: si tratta di Tomas Araujo, centrale difensivo classe 2002. Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2021, per questo motivo il Milan resta alla finestra per capire la fattibilità dell’operazione.

