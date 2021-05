Calciomercato Milan – Non solo Donnarumma e Calha: il punto sui rinnovi

Le ultime sul calciomercato Milan: non solo Donnarumma e Calhanoglu. Paolo Maldini pensa anche ad altri rinnovi. Il punto

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Quando si parla di rinnovi si pensa a Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu , ma ci sono anche altri giocatori importanti. Su tutti Franck Kessie, ma attenzione anche a Davide Calabria e Alessio Romagnoli . Le trattative sono in corso, ma il tutto verrà approfondito al termine della stagione.

Kessie, tramite il suo entourage, ha chiesto 5 milioni di euro, a fronte di una richiesta più bassa da parte del Milan. Le parti si aggiorneranno. Calabria, invece, ha chiesto un adeguamento a 2 milioni, con il terzino che percepisce attualmente 1,1 milioni. Non dovrebbero esserci comunque problemi. Discorso diverso per Alessio Romagnoli: il difensore vuole rimanere al Milan, anche se difficilmente il club rossonero offrirà quanto richiesto da Raiola. In ogni caso non dovrebbero esserci sorprese, con Romagnoli che resterà in rossonero anche nella prossima stagione. Intanto novità importanti sul futuro di Brahim Diaz. Le ultime.