Calciomercato Milan – Non solo Caldara, ecco chi ha chiesto il Venezia

Incontro nel pomeriggio tra i dirigenti del Venezia e quelli del Milan per parlare di Caldara. Ma c'è anche un altro calciatore in ballo

Incontro di calciomercato nel pomeriggio tra i dirigenti del Venezia e quelli del Milan per parlare di Mattia Caldara . Il difensore centrale, rientrato dal prestito all'Atalanta, piace molto ai lagunari. L'ingaggio pesante resta l'ostacolo maggiore, ma anche sulla formula del trasferimento si deve ancora trovare la quadra. Ma non si è parlato solo di Caldara.

Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', infatti, il Venezia avrebbe chiesto informazioni anche per Andrea Conti. Il terzino destro è in uscita e piace molto alla Sampdoria, con la quale ci sono colloqui in atto. La neopromossa veneta, però, tenta lo scippo. Colombo, Caldara e non solo: le top news di oggi sul calciomercato del Milan