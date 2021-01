Calciomercato Milan – Non sarà Viña il rinforzo per la difesa: le ultime

Calciomercato Milan, le ultime su Viña

È destinata ad arenarsi la trattativa tra il Milan e il Palmeiras per il terzino sinistro uruguaiano, Matías Viña. Nonostante l’interesse dei rossoneri, già palesato nello scorso anno, il giovane calciatore non arriverà a Milano nel corso della sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la volontà del ragazzo è quella di completare la stagione con la maglia del Palmeiras, in virtù dell’imminente finale di Copa Libertadores contro il Santos, in programma venerdì 30 gennaio. Il profilo del terzino classe ’97 rimane molto apprezzato dalle parti di Casa Milan, ma questo non basterà per portarlo in rossonero. Toccherà ora dunque alla società valutare se intervenire comunque sugli esterni acquistando un vice-Theo, che non sarà però il promettente Viña. Calciomercato Milan – Terzino sinistro: avanza un nome low cost. Le ultime >>>