Calciomercato Milan – Non ci sarà nessun movimento in attacco

Attacco, nessun acquisto

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Manca un solo giorno alla fine del mercato e il Milan ha una sola priorità: il difensore centrale. I rossoneri hanno avanzato un’offerta ufficiale per Ozan Kabak, difensore classe 2000 dello Schalke 04. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ sono esclusi invece investimenti per quanto riguarda l’attacco. L’arrivo di Jens Petter Hauge dal Bodo/Glimt ha chiuso i movimenti nel reparto offensivo. Lorenzo Colombo e Daniel Maldini rimarranno dunque le uniche alternative a Zlatan Ibrahimovic.

QUESTI I CONVOCATI ROSSONERI PER MILAN-SPEZIA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>