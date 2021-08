Calciomercato Milan – Non c’è l’accordo tra Belotti e il Torino per il rinnovo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Andrea Belotti avrebbe rifiutato una prima offerta di rinnovo del contratto da parte del Torino

Il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere lontano dal Torino. Il 'gallo', fresco campione d'Europa con la Nazionale italiana, ha il contratto in scadenza nel 2022 con i 'granata'. Proprio per questo motivo, il presidente Urbano Cairo ha proposto una prima offerta di rinnovo al classe 1993. Secondo quanto riporta 'Gianlucadimarzio.com', il 'toro' avrebbe proposto un rinnovo fino al 2025, dove percepirebbe 3.3 milioni di euro più bonus l'anno. La proposta, però, è stata declinata e le due parti si incontreranno nei prossimi giorni per tentare di trovare un accordo. Su Belotti continuano ad esserci gli occhi di Milan, Roma e Inter.