Calciomercato Milan, nome nuovo per la trequarti: spunta Bardhi

Il Milan cerca ancora un trequartista in questa sessione di calciomercato. Spunta un nome nuovo, quello di Enis Bardhi, macedone del Levante

Il Milan cerca ancora un trequartista in questa sessione di calciomercato . Spunta un nome nuovo, quello di Enis Bardhi , macedone del Levante . A riportarlo è 'calciomercatoweb.it'. Il classe 1995 è stato uno dei talenti messosi in mostra ad Euro 2020. Al pari di Calhanoglu, calciatore che andrebbe eventualmente a sostituire nella rosa del Diavolo, è uno specialista dei calci piazzati .

Il contratto di Bardhi scadrà nel giugno 2022 e per questo il Levante potrebbe abbassare l'iniziale richiesta di 15 milioni di euro. Le priorità del Milan in quel ruolo, al momento, sono altre. I rossoneri, infatti, cercano un calciatore più pronto ed abituato a giocare anche la Champions League. Ma l'idea low-cost Bardhi non è da sottovalutare, specie se le altre piste dovessero raffreddarsi. Intanto il futuro di Caldara potrebbe essere al Venezia: le ultime.