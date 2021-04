Calciomercato Milan – Nome nuovo in attacco per il vice Ibrahimovic

Secondo alcune indiscrezioni, il Milan ha puntato gli occhi su un parametro zero per ricoprire il ruolo da vice Ibrahimovic

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic. Lo svedese, il quale firmerà nei prossimi giorni il rinnovo di contratto con i rossoneri, guiderà per un altro anno l'attacco della squadra allenata da Pioli. Proprio per questo motivo, Maldini è alla ricerca di un giocatore all'altezza (o quasi) dell'ex Galaxy in grado di poter essere sostituito quando dovrà rifiatare. Oltre ai nomi già sentiti - Belotti, Thauvin, Milik - nelle ultime ore pare che la dirigenza di via Aldo Rossi abbia messo gli occhi su un attaccante francese.

Secondo "L'Equipe", il giocatore in questione è Valere Germain, attaccante del Marsiglia. Si tratta di un classe 1990, dunque non proprio il profilo ideale secondo il profilo di Elliott ma che potrebbe dare quel pizzico d'esperienza in più che potrebbe far bene ad una squadra così giovane come quella del Milan. Il 30enne non rinnoverà il contratto con la squadra della sua città. Arrivato alla sua quarta ed ultima stagione con i 'focesi', con questa maglia ha preso parte a 158 partite segnando 31 gol. Nella stagione in corso, ha giocato 31 gare andando in rete in tre occasioni. Sull'ex Monaco, però, ci sono alcune squadre della Ligue 1 e anche della Serie A. I club in questione sono il Bordeaux e il Rennes in Francia, mentre in Italia gode della stima del Genoa e della Sampdoria. Intanto l'agente di Insigne oggi si è recato a Casa Milan: ecco il motivo della visita.