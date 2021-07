Calciomercato Milan – Nodo Bakayoko: il Chelsea prolunga il contratto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tiémoué Bakayoko come Olivier Giroud. Contratto prolungato unilateralmente di una stagione

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato estivo, si sta spesso 'scontrando' con il Chelsea. Per Tiémoué Bakayoko, centrocampista che il Diavolo ha messo nel mirino per un ritorno in rossonero, infatti, sta per andare in scena la replica di un film già visto con Olivier Giroud.

Come si ricorderà, il Chelsea ha esercitato l'opzione di rinnovo unilaterale del contratto di Giroud per un'ulteriore stagione, estendendone la scadenza al 30 giugno 2022. Così facendo, di fatto, ha 'congelato' il trasferimento del centravanti francese al Milan a parametro zero, nonostante un'intesa già trovata per le prossime due stagioni.

E mentre il Milan aspetta di capire se Giroud potrà far valere una vecchia promessa del club, ovvero quella di svincolarsi a parametro zero per una squadra non di Premier League, la storia, secondo 'La Gazzetta dello Sport', si sta per ripetere anche nel caso di Bakayoko, che il Milan vorrebbe riportare a Milano in questa sessione di calciomercato.

Contratto in scadenza il 30 giugno 2022 con il Chelsea che eserciterà in via unilaterale l'opzione fino al 30 giugno 2023. Cosa comporterà, questo, in sede di trattative tra 'Blues' e rossoneri? Se vorrà acquistarlo a titolo definitivo, il Milan, per Bakayoko, adesso dovrà alzare la propria offerta.

Paolo Maldini e Frederic Massara lo faranno o preferiranno far cadere la pista? Tecnicamente, con il rinnovo del contratto, diventerà di nuovo possibile avanzare una richiesta di prestito. Difficilmente, però, il Chelsea accetterà. A meno che, nell'affare, non venga inserito l'obbligo di riscatto del cartellino del centrocampista francese tra dodici mesi.

Appare, dunque, più probabile che i tempi per il Bakayoko-bis si allunghino. Il Milan, d'altronde, non ha fretta di prenderlo (il mercato 2021, ufficialmente, inizia soltanto oggi) ed occorrerà armarsi di tanta pazienza. La volontà del giocatore, in fin dei conti, è quella di tornare. Milan, tentazione Damsgaard: le ultime di mercato sul danese >>>