Calciomercato Milan – Dall’Olanda: “Noa Lang, si aspetta l’ok di RedBird”

Il Milan non pensa solo a rinforzare la difesa, ma anche il reparto offensivo. Tanti calciatori sono stati accostati ai rossoneri, tra questi anche Noa Lang . Calciatore classe 1999, l'olandese lascerà sicuramente il Club Brugge come dichiarato lui stesso un paio di giorni fa.

Arrivano delle ulteriori novità dall'Olanda in merito al suo trasferimento al Milan. Secondo quanto riferisce il direttore del quotidiano 'De Telegraaf', Valentijn Driessen, il giocatore sarebbe ad un passo dai rossoneri. La dirigenza milanista avrebbe già chiuso l'affare, ma non ha ancora ricevuto l'ok da parte di RedBird. Una volta che il fondo statunitense, nuovo proprietario del club, darà la sua approvazione, allora si potrà chiudere o meno definitivamente la trattativa. Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato