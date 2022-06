Calciomercato Milan – Lang ammette: “Non nego i contatti, ma …”

Noa Lang, attaccante del Club Brugge, ha rilasciato un'intervista al quotidiano belga 'Het Laatste Nieuw', confermando le voci di un interessamento del Milan nei suoi confronti

Carmelo Barillà

Noa Lang, obiettivo del Milan per la sessione estiva di calciomercato, esce allo scoperto. L'attaccante esterno del Club Brugge ha rilasciato un'intervista al quotidiano belga 'Het Laatste Nieuw', confermando le voci di un interessamento dei rossoneri nei suoi confronti. Non è di certo un mistero che il Milan cerchi un rinforzo in quel ruolo e l'olandese sarebbe un jolly per Pioli, visto che potrebbe andare ad occupare diverse posizioni nello scacchiere del tecnico neo-campione d'Italia.

Noa Lang è un esterno d'attacco che però può agire anche da trequartista puro all'occorrenza. Può essere impiegato indifferentemente a destra e a sinistra ed ha ottimi numeri nella Pro League belga con il Brugge. Sette le reti messe a segno nell'ultima stagione, addirittura 16 in quella precedente. Per Lang è arrivato anche il debutto con la nazionale maggiore olandese. Non male per un classe '99.

Il Milan lo segue da tempo e la società potrebbe tentare un affondo decisivo nelle prossime settimane, ora che il passaggio di proprietà a RedBird è diventato ufficiale. Parole importanti e segnali d'apertura, come dicevamo, da parte di Lang nell'intervista concessa al quotidiano belga 'Het Laatste Nieuw': "Non posso negare i contatti con il Milan, so che loro sono molto interessati. Ma al momento non possiamo parlare di accordo tra me e loro. Certamente lascerò il campionato belga e loro mi rimpiangeranno. Se riesco ad ottenere il trasferimento dei miei sogni, non credo che il club possa negarmelo. Voglio andare in un club che giochi la Champions League".

Conferme, dunque, da parte di Lang, ma anche qualche retroscena di mercato. L'olandese, infatti, un anno fa poteva finire in Premier League: "So che mi ha cercato l'Arsenal quando è partito Aubameyang. Ma l’offerta vera è arrivata dal Leeds. Sono venuti anche in Olanda per parlarmi. Il Brugge l’anno scorso voleva 40 milioni per cedermi, che consideravo troppi. Credo che quest’anno potrebbero accontentarsi di 30".

Cessione praticamente certa per Lang, pronto ormai a spiccare il volo verso campionati più probanti per le sue qualità tecniche. E chissà che non siano proprio la Serie A e il Milan ad accoglierlo a braccia aperte.