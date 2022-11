Calciomercato Milan – Nkunku vicino al Chelsea: si libera Ziyech? | News

Possibile effetto domino sul calciomercato che riguarderebbe anche il Milan . Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Chelsea sarebbe vicino all'acquisto di Christopher Nkunku , forte calciatore francese attualmente in forza al Lipsia . Come riporta l'esperto di mercato, il calciatore avrebbe già sostenuto nei mesi scorsi le visite mediche con il club inglese, segno di come l'accordo tra i blues e i tedeschi sia ormai ad un passo dall'ufficialità. Il costo dell'operazione si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro che andrebbero nelle casse del Lipsia, ma Nkunku si trasferirà al termine della stagione in corso. Con il suo trasferimento al Chelsea, Ziyech potrebbe lasciare i blues.

Se prima si diceva di un effetto dominio, in realtà le cose non starebbero esattamente così. Come ben si sa, Ziyech è un calciatore che piace molto dalle parti di via Aldo Rossi ma se il suo trasferimento al Milan dovesse dipendere da quello di Nkunku, allora il marocchino si trasferirebbe a Milanello al termine di questa stagione. Se così non fosse, il Chelsea potrebbe lasciarlo partire già a gennaio quasi a prezzo di saldo, in modo tale da poter incassare una cifra non enorme da una sua cessione per ammortizzare un po' la spesa per l'acquisto del calciatore del Lipsia. Non è da escludere, dunque, che Ziyech possa andare al Milan già a gennaio, ma il problema principale dell'operazione resta sempre quello legato all'ingaggio da 6 milioni percepito dall'ex Ajax. Milan, quanti acquisti a gennaio: ecco i colpi storici.