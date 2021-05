Calciomercato Milan – Niente ritorno alla Juventus per Douglas Costa

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Accostato anche al Milan, Douglas Costa non tornerà alla Juventus: ecco dove si trasferirà

Douglas Costa non farà ritorno alla Juventus. L'esterno brasiliano, attualmente in prestito al Bayern Monaco proprio dai bianconeri, non continuerà la sua carriera con 'la vecchia signora'. Dopo aver passato per gran parte della stagione in infermeria, i 'bavaresi' non hanno intenzione di esercitare il diritto di riscatto. Fuori dai progetti anche dalla squadra presieduta da Andrea Agnelli, l'ex calciatore dello Shaktar farà ritorno nella terra natale: il Brasile. Il classe 1990, infatti, pare essere vicinissimo ad un trasferimento nel Gremio, club che milita nel campionato 'carioca'. Si tratterebbe di un ritorno, considerato che è cresciuto in questo club e che ha fatto il suo debutto tra i grandi. Nei mesi scorsi Douglas Costa era stato accostato anche al Milan, un obiettivo di mercato che ormai sembra essere impossibile da raggiungere. Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.