Calciomercato Milan, niente riscatto per Walker: farà ritorno al Manchester City

Il futuro di Kyle Walker non sarà più al Milan. Secondo quanto riferito da Daniele Longo, ritornerà al Manchester City

Il futuro di Kyle Walker non sarà più al Milan. Secondo quanto riferito da Daniele Longo, noto esperto di calciomercato, il terzino inglese non verrà riscattato dal club di via Aldo Rossi e farà, dunque, ritorno al Manchester City di Pep Guardiola.