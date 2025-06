Calciomercato Milan, niente rinnovo per Florenzi: per lui c’è un’altra offerta

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il Milan avrebbe proposto ad Alessandro Florenzi una nuova offerta, ma non è il rinnovo

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, infatti, il terzino italiano avrebbe già ricevuto alcune offerte, giacché il Milan non sembrerebbe intenzionato a proporgli un rinnovo contrattuale. Tuttavia, dalla dirigenza rossonera potrebbe arrivare una nuova proposta che includerebbe Florenzi nell'attuale dirigenza. Insomma, fra non molto scopriremo se l'ex giocatore della Roma vorrà continuare a calcare i campi di calcio o vorrà lanciarsi in una nuova carriera.