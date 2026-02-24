Pianeta Milan
Milan, goodbye McKennie: rinnovo con la Juventus ad un passo. Cifre e dettagli del nuovo contratto

Calciomercato Milan, sfuma il potenziale colpo McKennie: rinnovo con la Juventus ai dettagli
Il Milan aveva fatto un pensierino su Weston McKennie, centrocampista statunitense classe 1998, a parametro zero per il prossimo calciomercato estivo. Ma il giocatore è prossimo al rinnovo di contratto con la Juventus. Le cifre e i dettagli
In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, il Milan - come molti altri club (tra cui, in Serie A, anche l'Inter) - aveva fatto un pensierino su Weston McKennie, centrocampista statunitense classe 1998, il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Milan, salta McKennie: in arrivo il rinnovo con la Juventus

Un giocatore come l'americano, capace di ricoprire con abilità più ruoli (dal terzino alla mezzala, per arrivare a giocare persino trequartista e 'falso nueve'), in fin dei conti, farebbe comodo a qualsiasi squadra. E i suoi numeri stagionali con la 'Vecchia Signora' sono importanti: fin qui, 7 gol e 7 assist in 36 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia in 2.815' sul terreno di gioco.

Insomma, un affare prenderlo a parametro zero. Tanto il Milan quanto qualsiasi altra società, però, si dovrà rassegnare, perché McKennie è giunto - secondo diverse fonte giornalistiche - ad un passo dal rinnovo del suo contratto con la Juventus. Resterà, pertanto, in bianconero fino al 30 giugno 2030. Manca soltanto l'ufficialità, che arriverà la prossima settimana, dopo i due importanti impegni della Juve di Luciano Spalletti in Champions contro il Galatasaray e in campionato contro la Roma.

McKennie riceverà anche un sostanzioso aumento di stipendio: dai 2,5 milioni di euro netti a stagione che percepisce attualmente, arriverà a prenderne 4 o poco più netti all'anno, più bonus. Un bel riconoscimento, da parte del club di Corso Galileo Ferraris, per un giocatore magari poco appariscente ma sempre decisivo nelle sorti della compagine bianconera.

