Il Milan aveva fatto un pensierino su Weston McKennie, centrocampista statunitense classe 1998, a parametro zero per il prossimo calciomercato estivo. Ma il giocatore è prossimo al rinnovo di contratto con la Juventus. Le cifre e i dettagli

Calciomercato Milan, salta McKennie: in arrivo il rinnovo con la Juventus

Un giocatore come l'americano, capace di ricoprire con abilità più ruoli (dal terzino alla mezzala, per arrivare a giocare persino trequartista e 'falso nueve'), in fin dei conti, farebbe comodo a qualsiasi squadra. E i suoi numeri stagionali con la 'Vecchia Signora' sono importanti: fin qui, 7 gol e 7 assist in 36 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia in 2.815' sul terreno di gioco.