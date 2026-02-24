Insomma, un affare prenderlo a parametro zero. Tanto il Milan quanto qualsiasi altra società, però, si dovrà rassegnare, perché McKennie è giunto - secondo diverse fonte giornalistiche - ad un passo dal rinnovo del suo contratto con la Juventus. Resterà, pertanto, in bianconero fino al 30 giugno 2030. Manca soltanto l'ufficialità, che arriverà la prossima settimana, dopo i due importanti impegni della Juve di Luciano Spalletti in Champions contro il Galatasaray e in campionato contro la Roma.
McKennie riceverà anche un sostanzioso aumento di stipendio: dai 2,5 milioni di euro netti a stagione che percepisce attualmente, arriverà a prenderne 4 o poco più netti all'anno, più bonus. Un bel riconoscimento, da parte del club di Corso Galileo Ferraris, per un giocatore magari poco appariscente ma sempre decisivo nelle sorti della compagine bianconera.
