Calciomercato Milan, niente da fare per Stanisic: il Bayern dice no

CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan ha sondato il terreno per Josip Stanisić per rinforzare la fascia destra, ma ha ricevuto una risposta immediata e decisa dal Bayern Monaco.
Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il club bavarese considera il terzino croato incedibile. Il 25enne è visto come un elemento chiave nel progetto tecnico di Vincent Kompany, grazie alla sua affidabilità difensiva e alla sua versatilità.
Per questo motivo, il Bayern ha respinto qualsiasi tipo di offerta per il giocatore, che è legato al club da un contratto fino al 2029.
