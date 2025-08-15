Calciomercato Milan, niente da fare per Stanisic: il Bayern dice no

Pianeta Milan
Il Milan ha sondato il terreno per Josip Stanisić per rinforzare la fascia destra, ma ha ricevuto una risposta immediata dal Bayern Monaco
Il Milan ha sondato il terreno per Josip Stanisić per rinforzare la fascia destra, ma ha ricevuto una risposta immediata e decisa dal Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il club bavarese considera il terzino croato incedibile. Il 25enne è visto come un elemento chiave nel progetto tecnico di Vincent Kompany, grazie alla sua affidabilità difensiva e alla sua versatilità.

Per questo motivo, il Bayern ha respinto qualsiasi tipo di offerta per il giocatore, che è legato al club da un contratto fino al 2029.

 

