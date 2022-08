Calciomercato Milan, niente accordo tra Spezia e West Ham per Kiwior

Nessun accordo tra Spezia e West Ham per Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000 che interessa anche al Milan: le ultime di mercato

Carmelo Barillà

Nessun accordotra Spezia e West Ham per Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000 che interessa anche al Milan. Il club londinese ha messo sul piatto 12 milioni di euro, ma per ora la trattativa non è decollata. Soprattutto perché lo Spezia non vorrebbe perderlo subito. Lo riferisce TuttoMercatoWeb.com.

In tal senso, lo Spezia verrebbe incontro al Milan. Come sottolineato più volte su queste pagine, infatti, i rossoneri pensano a Kiwior come investimento più per il futuro che per l'immediato. Mancino, che può agire sia da difensore che da mediano davanti alla difesa, Kiwior ha attirato su di sé gli occhi di diverse squadre.

Il West Ham vorrebbe portare il polacco subito a Londra, ma lo Spezia resiste. E chissà che Maldini e Massara non presentino un'offerta per bloccare il giocatore e rilevarlo tra gennaio e giugno 2023. Così facendo, Kiwior potrebbe rimanere in Liguria in prestito per mezza stagione oppure per l'intero campionato, come richiedono i bianconeri.