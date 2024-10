Calciomercato Milan – Nico Paz incanta anche Messi: futuro scritto

" Nico Paz ha tante qualità e capisce perfettamente il gioco. Ha una testa impressionante e lavora con un allenatore mio amico che lo farà crescere ancora molto". Queste le parole di Leo Messi per Nico Paz che sta giocando anche con l'Argentina. Il fantasista del Como potrebbe essere un giocatore del Milan per il calciomercato . Il punto.

Calciomercato Milan - Tutti pazzi per Nico Paz: colpo fattibile? Le novità

Come ricorda calciomercato.com, Nico Paz è stato acquistato dal Como per 6 milioni di euro. Il classe 2004 rimane però sotto il controllo del Real Madrid che si è garantito il 50% sulla futura rivendita e il diritto di recompra. Il Milan è una delle società che lo starebbe seguendo con grande attenzione, così come il Napoli. Su Nico Paz ci sarebbero anche molti club della Premier League. Secondo calciomercato.com, però, il futuro dell'argentino è già scritto: il Real Madrid, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di perderne il controllo, per questo un ritorno ai blancos dovrebbe essere solo una questione di tempo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Santiago Gimenez a gennaio? Clausola e dettagli