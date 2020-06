Ex Milan – Niang rompe con il Rennes: l’allenatore non vuole più vederlo!

CALCIOMERCATO MILAN – M’Baye Niang, classe 1994, attaccante franco-senegalese che ha collezionato 79 gare e 12 gol con il Milan, in tempi diversi, tra il 2012 ed il 2017, è sempre più vicino a lasciare il suo attuale club, il Rennes.

Secondo quanto riferito da ‘La Provence‘, infatti, Niang, che pure ha segnato 15 gol in 36 gare nell’ultima stagione con la squadra diretta da Julien Stéphan, avrebbe approfittato della libertà ritrovata negli ultimi giorni recarsi al centro sportivo rossonero e svuotare il proprio armadietto.

L’allenatore, oltretutto, avrebbe confidato a persone a lui vicine di non voler più lavorare con Niang per nessun motivo. Sulle tracce di Niang c’è l’Olympique Marsiglia: il club della Costa Azzurra, però, vive un momento economico non facile ed il Rennes, comunque, per privarsi di Niang chiede almeno 20 milioni di euro.

Intanto, sempre in Francia, il Milan si prepara a piazzare un colpo molto interessante in chiave futura. PER I DETTAGLI, VAI ALLA NEWS >>>