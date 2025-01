Calciomercato Milan, inserimento per Ngonge: ecco la richiesta del Napoli

Un obiettivo di calciomercato del Milan gioca in Serie A , precisamente nel Napoli : stiamo parlando di Cyril Ngonge , ala belga classe 2000. Su di lui c'è anche il Bologna , che già in estate ho provato a prendere il belga dagli azzurri.

Calciomercato Milan - Ngonge nuova opzione per la fascia

I rossoneri, allenati da Sergio Conceicao, hanno fatto un sondaggio in questi giorni per capire la fattibilità dell'operazione. Ngonge sarebbe un'aggiunta per rinforzare il reparto offensivo e potrebbe arrivare in caso di partenza di Samuel Chukwueze. Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti, sul nigeriano ci sono diverse squadre arabe interessate che, nei prossimi giorni, potrebbero bussare alla porta del Milan.