Calciomercato Milan – Newcastle? No, grazie: Botman punta i piedi

Si tratta, a conti fatti, di una battaglia di nervi, dove la volontà del giocatore, alla fine, potrebbe risultare decisiva, come spesso accade in questi casi. Il Lille ha ottenuto luce verde, sul mercato, dalla DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion): non ha esigenza di vendere per forza entro il 30 giugno , ma può condurre le sue trattative con serenità.

Come quella che porterà Renato Sanches al Milan. E come l'operazione di calciomercato che dovrebbe portare al Milan anche Botman. Il quale non vuole rimanere in Francia e non vuole andare al Newcastle. Per lui il Diavolo è la priorità. Non vede l'ora di firmare quel contratto di cinque anni (scadenza 30 giugno 2027) da 3 milioni di euro netti a stagione concordato con il Milan.