Calciomercato Milan, Theo Hernandez: niente accordo per il rinnovo. Ecco a che condizione dirà addio

Il Milan al momento non avrebbe alcun accordo con Theo Hernandez per il rinnovo di contratto: dirà addio in estate se ...

Fabio Barera Redattore 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 15:48)

Uno dei temi più caldi delle ultime settimane in casa Milan, anche se sta passando parecchio in sordina, è l'assenza di un accordo con Theo Hernandez per il rinnovo di contratto. I rossoneri, infatti, dopo aver prolungato il proprio rapporto con Tijjani Reijnders, hanno avuto più difficoltà con altri due big, ovvero sia il terzino francese e Mike Maignan, soprattutto per le recenti prestazioni che hanno frenato i colloqui. Questo nonostante l'agente del vice capitano del Diavolo qualche tempo fa avesse confermato la sua volontà di rimanere.