Calciomercato Milan – Si allontana Nelson: rinnovo vicino

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe cercare almeno un paio di centravanti. I nomi, a due giornate dal finale della stagione, sono già molti. Da Openda ad Arnautovic, passando per Okafor e altri. Un altro nome, fatto nelle ultime settimane, è quello di Reiss Nelson, in scandeza con l'Arsenal. Secondo The Athletic l'Arsenal è vicino al rinnovo del contratto dell'attaccante esterno inglese classe 1999 Reiss Nelson, in scadenza il prossimo 30 giugno. Il giocatore, era stato accostato anche al Milan, per la prossima sessione di calciomercato. Con l'eventuale rinnovo con i gunners, il giocatore si allontanerebbe del tutto dai rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan, Openda apre. Ecco la richiesta del Lens