Calciomercato Milan – Diavolo, nel mirino Moleiro del Las Palmas

Un nome nuovo per l'out di destra del Milan è quello di Alberto Moleiro, giovane 2003 del Las Palmas in uscita nel prossimo calciomercato

Uno dei prospetti che il Milan sta inseguendo per il prossimo calciomercato è quello di Alberto Moleiro , giovane esterno offensivo del Las Palmas .

Classe 2003, il contratto del talento è in scadenza nel 2023 e, secondo quanto riportato da calciomercato.com, potrebbe partire in estate. Giocatore polivalente ed adatto ad ogni zona del centrocampo, Moleiro è stato fino ad ora una delle rivelazioni della seconda serie spagnola, siglando due gol e fornendo un assist in 27 partite.