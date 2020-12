Calciomercato Milan – Nel mirino ci sono sempre Kabak e Lovato | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: obiettivo difensore

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul mercato in entrata e in uscita del Milan. L’obiettivo principale è quello del difensore centrale, ma prima deve essersi l’uscita di uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio. E’ da mesi che sono fuori dal progetto tecnico di Pioli, e dunque i rispettivi agenti stanno cercando di trovare loro una nuova sistemazione.

L’obiettivo principale sembra essere quello di Simakan, ma ci sono tante alternative sul taccuino di Maldini e Massara. Tra queste Ozan Kakak dello Schalke 04 e Matteo Lovato, difensore che si sta mettendo in luce al Verona. Per il secondo servono 20 milioni di euro: il club rossonero avrebbe intenzione di offrirne 15. Vedremo se l’offerta verrà ritenuta soddisfacente dal presidente Setti. Calciomercato Milan: Maldini però pensa ad un altro colpo a centrocampo. VAI ALLA NOTIZIA>>>