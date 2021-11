Calciomercato Milan – Nel mirino ci sono sempre Belotti e Alvarez

Le ultime news sul calciomercato del Milan: secondo Tuttosport Andrea Belotti e Julian Alvarez sono nel mirino dei rossoneri

Il Milan continua a muoversi sul calciomercato. Uno degli obiettivi è quello di rinforzare l'attacco. Secondo quanto scritto da Tuttosport, nel mirino c'è Andrea Belotti: il centravanti del Torino non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno, e dunque può essere una buona opportunità da sfruttare. Ricordiamo che il Gallo si è sempre dichiarato un tifoso rossonero. Piace molto anche Julian Alvarez del River Plate, che ha già segnato 15 gol in sedici partite in Argentina: il Milan ci pensa, ma molto dipenderà anche dalla permanenza di Ibrahimovic nella prossima stagione. Intanto il Milan ha individuato il bomber del futuro e punta su di lui >>>