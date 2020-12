Calciomercato Milan – Nel mirino c’è sempre Lovato | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: non si molla Lovato

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato in entrata del Milan. L’obiettivo primario è quello di acquistare un difensore centrale che possa alternarsi a Romagnoli, Kjaer e Kalulu.

Kalulu sta sorprendendo tutti, ma in ogni caso Maldini e Massara pensano comunque di effettuare un colpo in entra. Nel mirino ci sono tre difensori centrali: Ozan Kabak dello Schalke 04, Mohamed Simakan dello Strasburgo e Matteo Lovato dell’Hellas Verona. I tre profili hanno ricevuto l’ok di Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera. Calciomercato Milan: Scamacca come vice Ibrahimovic. Arrivano conferme. VAI ALLA NOTIZIA>>>