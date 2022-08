Calciomercato Milan – Ndombele, ora il Napoli è più vicino

Sembrava potesse entrare in orbita Milan in questo calciomercato, ma alla fine Tanguy Ndombele , francese classe 1996 del Tottenham , dovrebbe andare al Napoli invece. Secondo quanto riferisce la Gazzetta, infatti, c'è stata un'accelerata importante su questo fronte e gli inglesi avrebbero dato il loro benestare alla formula del prestito. Da capire solo se secco o con diritto di riscatto, che sarebbe sui 30 milioni. Ndombele è molto contento di passare ai partenopei.

Si dice che fosse già a Napoli per trattare il giocatore, anche perché l'unico vero nodo riguarda l'ingaggio. Al momento prende 8 milioni netti all'anno, ovviamente troppi per le casse del Napoli, che quindi sta chiedendo agli Spurs di pagare parte dell'ingaggio. C'è apertura anche in questo senso, ma ancora ci sono dei dettagli da limare. Questa, intanto, la nostra esclusiva di oggi >>>