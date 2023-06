Evan N'Dicka, obiettivo di calciomercato del Milan per quest'estate, è ormai virtualmente un giocatore della Roma. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il difensore centrale classe 1999, che si svincola a parametro zero dall'Eintracht Francoforte, è atteso nella Capitale la prossima settimana per sostenere le visite mediche con i giallorossi.