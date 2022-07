Calciomercato Milan – N’Dicka ha chiesto la cessione: ecco quanto costa

Evan N'Dicka è un obiettivo di calciomercato del Milan per la difesa. Il francese andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2023

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, cerca un difensore centrale. Il nome di Evan N'Dicka, nelle ultime ore, si è affiancato a quello di Japhet Tanganga del Tottenham tra i profili preferiti e seguiti da Paolo Maldini e Frederic Massara per il club rossonero.

N'Dicka, classe 1999, è un centrale mancino francese, di origini camerunensi, che è in grado di fare anche il terzino sinistro. Cresciuto nel settore giovanile dell'Auxerre, gioca in Bundesliga, nella fila dell'Eintracht Francoforte, dall'estate 2018. Nell'ultima stagione ha segnato 4 gol in 32 partite di campionato e vinto l'Europa League con le 'Aquile' di Oliver Glasner.

Calciomercato Milan, piace N'Dicka. Ma l'Eintracht spara alto ...

Il contratto di N'Dicka con l'Eintracht scadrà il 30 giugno 2023 e il calciatore ha già fatto sapere al suo club di appartenenza che non ha intenzione di rinnovare il contratto. Anzi, vuole andare via ora, infatti, in quest'estate di calciomercato, alla ricerca di una nuova sfida professionale.

Questo è quello che ha fatto capire anche Markus Krösche, direttore sportivo del club di Francoforte. "Filip Kostić, Daichi Kamada ed Evan N'Dicka sono in scadenza. Non è nei nostri piani lasciare che i giocatori vadano via a parametro zero". Confermando, di fatto, una loro possibile partenza in questi giorni.

N'Dicka, secondo 'calciomercato.com', costerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro: cifra, questa, che il Milan considererebbe eccessiva. L'idea del club meneghino, infatti, sarebbe quella di prendere un difensore con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, oppure a titolo definitivo, ma con esborso economico minimo.

Se, dunque, il prezzo di N'Dicka calasse, l'operazione diventerebbe plausibile. Altrimenti il Diavolo lavorerebbe su altre piste.