Calciomercato Milan – Altro prestito per Nasti dopo il Cosenza | News

Tra i giovani più interessanti cresciuti nel settore giovanile del Milan spicca senza dubbio Marco Nasti . L'attaccante rossonero nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Cosenza , dove si è rivelato fondamentale per la salvezza del club, segnando il gol decisivo nell'andata dei playout contro il Brescia .

L'attaccante italiano dovrebbe rientrare al Milan, ma molto probabilmente verrà mandato ancora in prestito. Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', infatti, il Palermo avrebbe chiesto informazioni su di lui. Al momento si tratta solo di un contatto, ma non è escluso che prossimamente ne possa nascere una trattativa.