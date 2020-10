Calciomercato Milan – Nastasic possibile colpo last minute per la difesa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo degli ultimi giorni per la difesa del Milan potrebbe essere Matija Nastasic.

Sfumati Wesley Fofana e Thiago Silva, con Nikola Milenkovic e Takehiro Tomiyasu troppo costosi, ecco che il serbo dello Schalke 04 potrebbe essere il nome giusto per il Diavolo. La dirigenza rossonera sta pensando di prendere Nastasic in prestito. Resta da convincere il club tedesco che preferirebbe cedere il giocatore a titolo definitivo. Sviluppi sul difensore centrale si attendono già domani, quando il Milan saprà se parteciperà o no alla prossima fase a gironi dell’Europa League.

E in vista di Rio Ave-Milan di stasera, ecco la probabile formazione che mister Pioli schiererà dall’inizio >>