Calciomercato Milan – Napoli in pole per Boga: il Sassuolo fa muro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Jérémie Boga, classe 1997, esterno offensivo francese del Sassuolo, è un pezzo pregiato di questa sessione di calciomercato.

Il quotidiano ‘Il Mattino‘ oggi in edicola ha fato il punto della situazione sul calciatore, spiegando come il direttore sportivo del Napoli, il solerte Cristiano Giuntoli, sia pronto ad accelerare su Boga visto l’addio di José María Callejón.

In caso di cessione di Boga, per altro non scontata visto che il Sassuolo vorrebbe confermarlo in rosa anche per la stagione 2020-2021, i partenopei sarebbero in vantaggio su tutti, Milan compreso.