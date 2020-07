Sassuolo, Carnevali: “Tante offerte per Boga, ma è incedibile”

ULTIME NEWS – Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, in un’intervista al Corriere dello Sport, ha tolto dal mercato il gioiello neroverde Jeremie Boga, attaccante accostato a diversi club, tra cui anche il Milan: “Non mi pongo un problema di cifre per il semplice fatto che non vogliamo venderlo. Lo dichiaro ufficialmente incedibile. Ce l’hanno chiesto, in Italia e fuori. Ho risposto che per la prossima stagione rimarrà al Sassuolo”. INTANTO IBRAHIMOVIC STUZZICA DILETTA LEOTTA SUI SOCIAL: CONTINUA A LEGGERE>>

