Calciomercato Milan – Mykolenko è il terzino mancino che manca

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da calciomercato.com, Vitaliy Mykolenko continua ad essere seguito dagli scout del Milan.

A tal proposito, emissari del club rossonero, hanno osservato attentamente il terzino sinistro ucraino nelle partite che ha giocato con la sua nazionale contro Francia e Germania, rimanendo ancora una volta, impressionati positivamente. Mykolenko, 21 anni compiuti a fine maggio, è uno dei talenti migliori che il calcio ucraino sta mettendo in mostra ultimamente. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già sondato il terreno con la Dinamo Kyev, suo attuale club, senza però mai affondare il colpo. Dato che al Milan, manca una vera alternativa a Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro, a gennaio, la dirigenza di via Aldo Rossi potrebbe uscire allo scoperto con un’offerta di 10 milioni proprio per Mykolenko. Il club ucraino, tuttavia, valuta il giocatore almeno 12 milioni di euro.

Nel frattempo oggi è il compleanno di un altro classe 1999 proprio come Mykolenko. Stiamo parlando di Jens Petter Hauge che ieri ha anche debuttato con la maglia della sua nazionale. Per saperne di più, continua a leggere >>