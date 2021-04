Calciomercato Milan – Musso, ecco la richiesta dell’Udinese | News

Juan Musso è la prima alternativa a Gianluigi Donnarumma nel caso in cui non rinnovasse. Ecco la richiesta dell'Udinese

Come vene riportato dal Corriere della Sera, il Milan è concentrato sul rinnovo di Donnarumma, ma Maldini e Massara pensano anche a delle alternative. L'obiettivo numero uno, in caso di addio di Gigio, è Juan Musso dell'Udinese. Secondo le ultime indiscrezioni, il club bianconero ha chiesto 25 milioni di euro per lasciar partire l'estremo difensore argentino. Intanto il Milan pensa a un centrocampista che gioca in Serie A. Ecco chi è.