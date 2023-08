Visite e firma domani. Poi inizierà a lavorare a Milanello

I tifosi del Milan, dunque, aspetteranno qualche ora in più per accogliere il nuovo beniamino. Una volta espletate tutte le formalità, Musah inizierà ad allenarsi a Milanello, dove conoscerà i suoi nuovi compagni, il tecnico Stefano Pioli e Samuel Chukwueze, anche lui - come il classe 2002 - in arrivo dalla Liga spagnola. Centrocampista, la proposta di Moncada al Milan >>>